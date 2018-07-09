Сегодня, 9 июля, в Брюсселе пройдет XX саммит Украина - Европейский Союз. На саммите обсудят имплементацию Соглашения об ассоциации, выполнение Минских договоренностей, и поддержку Украины в условиях российской агрессии, сообщает Укринформ.

На саммите украинскую делегацию будет возглавлять президент Петр Порошенко. Евросоюз будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, вице-президенты Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Марош Шефчович, а также еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

По результатам саммита стороны планируют принять совместную декларацию.

Лидеры обсудят следующие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, поддержку со стороны Евросоюза амбициозной повестки дня реформ Украины, отношения с Россией и энергетическую безопасность.

Среди приоритетов отношений Украина-ЕС на 2018 год на саммите будет говориться о реформах децентрализации, государственного управления, борьбе с коррупцией, верховенстве права, экономическом развитии и энергетике.

Что касается российской агрессии, то саммит в который раз подтвердит поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также непризнание аннексии Россией Крыма.

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