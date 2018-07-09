После провала на чемпионате мира по футболу, Королевская испанская федерация решила разорвать отношения с главным тренером Фернандо Йерро, который возглавил команду буквально за пару дней до старта Мундиаля.

Новым главным тренером "фурии роха" станет бывший наставник Барселоны Луис Энрике, сообщает Marca.

Фото: Marca

По информации источников издания, испанская футбольная федерация уже достигла договорtнности с 48-летним специалистом. Тренеру будет предложен двухлетний контракт.

Известно также, что испанская федерация также вела переговоры с главным тренером Эспаньола Кике Санчесом Флоресом и нынешним наставником национальной команды Бельгии Роберто Мартинесом.

Напомним, что перед началом чемпионата мира - 2018 пост главного тренера сборной Испании временно занял Фернандо Йерро вместо Хулена Лопетеги, который был уволен после назначения в мадридский Реал. Под его руководством испанская сборная дошла до 1/8 финала ЧМ-2018, где проиграла России (1:1, 3:4 по пенальти).

Ранее "Страна" сообщала, что Янукович смотрел матч Россия - Испания в компании с Медведевым.