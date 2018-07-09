Вадим Пристайко, глава представительства Украины при Североатлантическом Альянсе заявил, что наша страна примет участие в саммите НАТО, несмотря на позицию Венгрии.

Об этом Вадим Пристайко заявил в эфире программы "Завтра".

"Благодаря взаимодействию с союзниками по НАТО нам удалось перешагнуть через блок, который устанавливает Венгрия, пытаясь злоупотребить принципом консенсуса, который существует в НАТО. Вариант, который был определен, - это совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО. Мы собираемся снова с альянсом и будем обсуждать, каким образом за это время Украина и Грузия продвинулись, что еще надо сделать и какая помощь альянса может обеим странам поступить", - сказал он.

Вадим Пристайко также допустил возможность блокирования Венгрией итогового заявления заседания, но подчеркнул, что важнее для Украины будет декларация саммита.

"Есть технические детали, и, действительно, Венгрия попытается блокировать заявление этого заседания, но, кроме заявления заседания, будет заявление генерального секретаря, который будет председательствовать во время заседания, - он является также председателем комиссии Украина - НАТО, - и будет конечная декларация саммита, что является значительно более важным, потому что декларация саммита - это документ, по которому живет альянс от саммита к саммиту. Будет также коммюнике саммита, которое подписывают все члены альянса. Это те документы, где будут зафиксированы все необходимые для Украины вещи", - сказал Пристайко.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия согласилась на участие Порошенко в саммите лидеров НАТО под давлением США.

Также в материале "На деньги США надежд все меньше", мы рассказывали, что ожидают от саммита НАТО и почему Украину не приняли в клуб приближенных к альянсу.