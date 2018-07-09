Через неделю, 16 июля, в Хельсинки состоится саммит президентов США и России. В распоряжении американского издания Politico оказался список делегации США.



Итак, в состав делегации войдет бывший президент новостного телеканала Fox News Билл Шайн, назначенный 5 июля заместителем начальника аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям. В финскую столицу вместе с Дональдом и Меланией Трамп также отправятся руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, директор по социальным сетям в Белом доме Дэн Скавино и другие. Все они будут сопровождать американского президента не только в Хельсинки, но и на других встречах его европейского турне.

Старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер и дочь президента Иванка, ранее часто сопровождавшие его в зарубежных поездках, в Хельсинки не поедут.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии и Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что перед саммитом Трампа и Путина, Волкер вновь заявил, что США не признают аннексию Крыма.

Также мы рассказывали, что перед встречей с Путиным Трамп сделал неожиданное заявление.