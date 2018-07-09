История с видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которое они записали после победы Хорватии над Россией в 1/4 ЧМ-2018 - продолжается. Напомним, что в этом видеообращении хорваты произнесли "Слава Украине" и посвятили победу над российской командой болельщикам Динамо. ФИФА уже предупредил Домагоя Виду о недопустимости политических лозунгов, но не стал дисквалицировать игрока.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, на своей странице в Facebook, заявил, что полностью поддерживает Виду и Вукоевича.

"Федерация футбола Украины и я лично заняли жесткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира!

У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им! За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам! Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну!!! И Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018! Слава Хорватии! Слава Украине!!!", - написал Павелко.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что Хорватский футбольный союз объяснил, почему Вида и Вукоевич записали видео "Слава Украине!".