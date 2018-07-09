В Британии министр по вопросам выхода из Евросоюза Дэвид Дэвис устроил демарш против премьера Терезы Мэй и подал в отставку. Тереза Мэй в своем письме уже заявила, что с сожалением отнеслась к этой отставке.

Ответ Мэй привел в Twitter политобозреватель телеканала Sky News Фейсал Ислам.

Фото: twitter.com/faisalislam

Поблагодарив в письме Дэвиса за проделанную работу на министерском посту, премьер подчеркнула: "Я не согласна с вашей характеристикой той политики, которую мы согласовали на заседании кабинета министров в пятницу. Парламент решит, поддерживать или нет соглашение, по которому правительство ведет переговоры, но эта сделка (с ЕС об условиях Brexit), вне всяких сомнений, будет означать возвращение полномочий от Брюсселя к Соединенному Королевству. Непосредственное действие законодательства ЕС завершится, когда мы покинем ЕС", - констатировала глава правительства.

В письме, в котором Дэвис ранее известил Мэй об отставке, он дал понять, что "неизбежным последствием предлагаемой политики" правительства тори будет иллюзорность контроля со стороны британского парламента над итоговым соглашением с ЕС. "Как я сказал на заседании кабинета министров, политика "единого свода правил" вручает контроль над большими секторами нашей экономики Евросоюзу и ни в каком реальном смысле, конечно же, не возвращает контроль над нашим законодательством. Меня также не убедили, что наш подход к ведению переговоров не приведет лишь к дальнейшим требованиям уступок", - отметил экс-министр.

По словам Дэвиса, должность главы министерства по вопросам Brexit предполагает, что ее должен занимать политик, который с энтузиазмом верит в правоту подхода премьер-министра к переговорам с Брюсселем, а не тот, кто является "всего лишь навсего неохотно относящимся к работе призывником".

Письмо Дэвиса и ответ Мэй стали официальным подтверждением уже состоявшегося ухода ключевого министра с поста.

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