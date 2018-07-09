В США произошла уже вторая за два дня катастрофа с вертолетами. В американском городе Уильямсбург воздушное судно врезалось в дом и взорвалось. В результате чрезвычайного происшествия погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщает телеканал Fox40. Звонок в службу спасения о крушении поступил в 16.42 7 июля.

По данным полиции штата Вирджиния, погибший не был пилотом вертолета. Поиски тела пилота еще продолжаются. В Федеральном авиационном управлении США заявили, что трагический инцидент произошел с вертолетом Robinson R44.

После столкновения в доме произошел крупный пожар, но пожарным удалось ликвидировать возгорание. В настоящий момент спасатели разбирают завалы дома.

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