Хорватский футбольный союз заявил, что слова защитника национальной сборной Домагоя Виды и помощника тренерского штаба Огнена Вукоевича были лишь ответом на "многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время чемпионата мира по футболу 2018 года".

Об этом сообщает пресс-служба хорватской федерации, пишет "Интерфакс-Украина".

Впрочем, Федерация футбола Хорватии указала как Виде, так и Вукоевичу, а также всем другим представителям сборной Хорватии, чтобы они воздерживались от любых сообщений, которые могут быть политически интерпретированы в будущем.

Сам Домагой Вида указал, что это было "определенно не политическое послание, а просто спасибо за всю поддержку со стороны Украины, где мы с Вукоевичем провели много лет (в киевском Динамо)".

"Наше намерение состояло не в том, чтобы оскорблять кого-либо. На протяжении всей моей карьеры у меня были товарищи по команде из многих стран, и я уважаю их всех, и так же, как у меня много друзей в Украине, у меня их много в России, и я горжусь ими", - отметил футболист.

В Хорватской федерации также указали на "долгосрочные дружеские отношения между Федерацией футбола Хорватии и Федерацией футбола России, которые в дальнейшем будут развиваться".

"Хорватская федерация футбола и сборная Хорватии по футболу полностью поддерживают принципы борьбы с любой формой нетерпимостью в футболе и смешивания политики со спортом", - подчеркивается в заявлении.

"Давай-давай!" - добавил Вида.

"Хорватия, вперед!"- завершил совместное обращение Вукоевич.

Видео: Andrew Shakhov/Facebook

Как сообщала "Страна", ФИФА не стала наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры.

Ранее в ФИФА обещали оценить всю имеющуюся информацию и проверить видеообращение футболистов на предмет нарушений регламента.