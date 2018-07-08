Президент Польши Анджей Дуда, который приехал в Украину с официальным визитом, назвал события Волынской трагедии 1943-44 годов "геноцидом" и "этнической чисткой" польского населения.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Противоречивые заявления прозвучали в поселке Олыка на Волыни, где Дуда посетил кладбище погибших во время Волынской трагедии поляков.

В ходе выступления президент Польши напомнил, что 11 июля поляки будут отмечать 75-ю годовщину геноцида, который произошел на Волыни.

"В Польше это будет Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного на Волыни против поляков украинскими националистами", - сказал польский президент.

После этого он призвал к дружбе между двумя народами, которая, по его словам, должна опираться "на правду".

"Это была не война между Польшей и Украиной - это была обычная этническая чистка, как мы бы это назвали сегодня. Речь шла просто о том, чтобы устранить поляков из тех территорий... Следствием этого были акции в ответ с польской стороны... Впечатляет уже сама диспропорция: (погибли) около 100 тысяч поляков, около 5 тысяч украинцев. Она на самом деле производит огромное впечатление. И это, извините, это и есть историческая правда", - выразил Дуда официальную позицию Варшавы.

Как сообщала "Страна", президент Польши Анджей Дуда посетил мессу в Луцке, целовал каравай и делал селфи с украинцами.

Также "Страна" писала, как президент Дуда прямо на кладбище предложил Украине идентификацию захоронений в Польше.