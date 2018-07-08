Сегодня, 8 июля, в харьковском военном госпитале от ранений, полученных в зоне ООС на Донбассе, скончался военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады Иван Борсук.

Об этом сообщает Дубровицкий райвоенкомат на странице в Facebook.

"Во время обстрела украинских позиций 29 июня в районе населенного пункта Попасная Донецкой области со стороны наемников РФ, которые использовали РПГ и стрелковое оружие, боец получил огнестрельное пулевое ранение головы, в результате которого скончался 8 июля", – сказано в сообщении.

Иван Борсук, был призван в ряды ВСУ в третью волну мобилизации.

Военную службу проходил в период с августа 2014 по январь 2016 года в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

У погибшего остались жена и дочь.

Фото: facebook.com/dzorvk

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