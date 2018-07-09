В Ворзеле Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате столкновения двух автомобилей. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что количество погибших пока уточняется. На данный момент известно точно об одном погибшем.

На месте происшествия работает патрульная полиция, скорая помощь и бойцы ГосЧС.

"Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте скоростной режим", - отметили в сообщении.

После ДТП автомобили разъехались в разные стороны Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Известно про одного погибшего Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Автомобили серьезно пострадали в ДТП Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", на трассе Киев-Харьков банда в масках ограбила пассажиров "Жигулей".

Также мы писали, как в Киеве пьяный водитель протаранил припаркованные авто.

Ранее появились фото и видео с места ДТП под Днепром, где пострадали как минимум пять человек.