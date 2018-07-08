В Северодонецке 8 июля неизвестный в лифте тяжело ранил в грудь 51-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Событие произошло около 7:50 у дома 23 на ул.Новикова.

В полицию про израненного человека заявил аноним.

На месте происшествия правоохранители установили, что 51-летний местный житель получил телесные повреждения от неизвестного мужчины, когда выходил из лифта.

"При первичном осмотре медики обнаружили у пострадавшего ранения в области грудной клетки, чем оно было вызвано, устанавливается. Пострадавшему предоставляется срочная медицинская помощь", - сообщили в полиции.

Полиция уже установила подозреваемое лицо. По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 ст.115 "Покушение на убийство".

Фото: lg.npu.gov.ua

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