Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко, который приходит в себя после операции, поделился фотографией с огромной медузой в социальной сети Instagram.



Судя по геолокации, Ломаченко отдыхает в Одесской области на пляже Затоки.

"Медуза медуза медуза - мы друзья", - подписал снимок улыбающийся спортсмен.

Пользователи также похвалили боксера за плавательные шорты с ананасами. Их они нашли даже более интересными, чем фото с морским обитателем с щупальцами.

Фото: lomus_17/Instagram

Напомним, проведение боксерского поединка Усик - Гассиев в Москве подтверждено официально.

Как сообщала "Страна", Ломаченко на победные деньги после боя купил "кубик"-Mercedes.

Также "Страна" писала, что 13 мая Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса и установил мировой рекорд.