Четвертьфинальный матч Россия-Хорватия назван лучшим матчем чемпионатов 2014-2018 годов и одним из лучших спортивных событий 2018 года на украинском ТВ.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала "Интер" на своей странице в Facebook.

Доля матча Россия-Хорватия 7 июля составила 25,95/31,36/30,57 (18+ Украина/18+ (50+)/18-54 (50+)) – таковы данные исследования телевизионной аудитории.

Оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом "Интер".

Данные рассчитаны для целевых аудиторий 18+ (Украина), 18+ (50+), 18-54 (50 тыс.+) и 4+ (Украина).

Данные рассчитаны для слота события 7 июля (20:52-23:52, данные Overnight). Данные предоставлены по показателям shr% и cov# (для аудитории 4+, Украина). Подробнее по показателям и определениям целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

Фото: facebook.com/Inter.ua

Как сообщала "Страна", букмекеры изначально считали, что у России, которая вышла в четвертьфинал чемпионата мира было мало шансов на победу в матче против сборной Хорватии.

Напомним также, что президент Хорватии пришла в раздевалку команды - сплясала и спела победные речевки.