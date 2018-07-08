На трассе "Николаев-Снигиревка" пятеро граждан Индии, включая женщину, тяжело травмировались, попав в ДТП. Об этом сообщают Новости N.

Cообщается, что автомобиль Ford Mondeo с польскими номерами выехал за пределы проезжей части со стороны райцентра Снигиревка в направлении Николаева и перевернулся.

Авария случилась возле поворота на с. Заселье.

Автомобиль врезался в дорожный указатель поворота на Заселье. После этого автомобиль вновь изменил траекторию движения пересек встречную полосу, съехал в кювет, перевернулся и вновь встал на колеса.

В результате ДТП все граждане Индии были травмированы. Больше всех пострадала женщина - с переломами ее госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Николаева. Еще одного пассажира для оказания помощи доставили в Николаевскую областную глазную больницу. Водитель и остальные пассажиры отделались легкими травмами, не требующими госпитализации.

Никто из ехавших в "Форде" индусов русского языка не знает.

Из их пояснений с трудом удалось понять, что ехали они из Ивано-Франковска в Одессу, через Днепр. По дороге из Днепра они и попали на снигиревскую трассу.

Автомобиль после ДТП восстановлению не подлежит.

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

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