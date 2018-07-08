Посол Хорватии Крешо Главац опубликовал видео своей безудержной радости после победы национальной сборной в напряженном матче против России.

Видео дипломат, представляющий интересы Хорватии в странах Юго-Восточной Азии, разместил на своей странице в Twitter.

На видео видно, как Главац берет диван и выбрасывает его в окно практически без особых усилий.

Напомним, сборная Хорватии вырвала победу у России со счетом 2:2, по пенальти 4:3.

Также "Страна" писала, как президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович пришла в раздевалку команды, сплясала и спела победные речевки. Кстати, женщина - президент наблюдала за игрой с обычной трибуны, а не из ВИП-ложи.

Как сообщала "Страна", букмекеры предсказывали поражение России в матче против Хорватии на ЧМ-2018.