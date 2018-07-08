В Грузии обнаружили тела супругов, которые пропали в пятницу 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба грузинской полиции.

Автомобиль туристов был найден в селе Цвери, там же обнаружили их личные вещи.

В полиции уточняют, что на телах погибших не были обнаружены следы насилия.

Спасательная группа, в которую входят 25 человек, продолжает поиски четырехлетнего ребенка погибших.

Известно, что у супружеской пары было двойное гражданство, одно из которых – американское, и они проживали в Грузии несколько лет.

Как сообщала "Страна", в Грузии четверо украинцев утонули в горной реке во время рафтинга. Впрочем, позже МИД Украины опроверг сообщение о нахождении украинцев среди пострадавших.

Ранее в Грузии обсуждали загадочный случай в аэропорту Тбилиси, где россиянин отравил семь человек.