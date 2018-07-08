В больнице Харьковской области скончался 5-летний ребенок, упавший в костер во время празднования Ивана Купала. Об этом сообщает Mediaport.

Информацию подтвердили в пресс-службе Харьковского горсовета. Уточняется, что ребенок получил обширные ожоги 4-й степени.

Трагедия произошла 7 июля в Кегичевском районе Харьковской области.

5-летний мальчик упал в костер, когда взрослые отвлеклись.

Полиция сообщает, что по факту происшествия было открыто уголовное дело по статье "Злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребенком".

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