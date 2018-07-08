Экс-полузащитник "Шахтера" Бернард, который может перейти в "Бенфику", может получать годовую зарплату в 2,2 миллиона евро плюс бонус 7 миллионов за подпись контракта. Об этом сообщает португальское издание A Bola.

Лиссабонский клуб также предлагает 25-летнему бразильцу подписной бонус в размере 7 миллионов евро и годовой оклад 2,2 млн.

Напомним, что в "Шахтере" Бернард зарабатывал около 4,5 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что у Бернарда также есть предложения от "Вест Хэма", "Фенербахче" и китайского "Цзянсу Сунин".

Как сообщала "Страна", месяц назад в "Бенфику" по свободному трансферу перешел бывший форвард "Шахтера" Факундо Феррейра.

Напомним, у Бернарда 30 июня завершился контракт с донецким "Шахтером", но еще раньше он попрощался с командой и болельщиками.

В донецкий клуб, напомним, игрок перешел в 2013 году из "Атлетико Минейро" за 10 миллионов евро.

Его нынешняя рыночная стоимость, по данным СМИ, составляет 16 миллионов евро.

 

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