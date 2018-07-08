Сегодня, 8 июля, президент Польши Анджей Дуда приехал на Украину почтить память поляков, погибших в Волынской резне 75 лет назад. В это же время президент Украины Петр Порошенко принял участие в траурных мероприятиях в Польше и открыл мемориал в память о погибших украинцах.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Мемориал памяти украинцев, которые погибли от рук польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году, открыли в селе Сагрынь.

Официальную церемонию открытия транслировали украинские информационные телеканалы.

"Наш первый человеческий и христианский долг - помнить о невинных жертвах и сделать все возможное, чтобы наши народы никогда не знали больше раздора и противостояний", - отметил Порошенко на открытии Мемориала.

Он напомнил, что более 70 лет назад украинцы Сахрыня и окружающих сел стали жертвой грубой вооруженной акции, которую совершили против мирных жителей отдельные подразделения польского подполья.





"И сегодня мы здесь для того, чтобы нашей общей молитвой почтить память сотен детей, женщин, мужчин, людей старшего возраста, которые погибли только за то, что они называли себя украинцами, за то, что они ходили в другую церковь. И вместе с ними мы помним всех, кто был невинно убит", - подчеркнул Порошенко.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Глава государства также возложил цветы к Мемориалу. Воины роты Почетного караула установили корзину цветов с лентой национальных цветов Украины и надписью "От Украинского народа".

Возле Мемориала также состоялась панихида по погибшим.

Как сообщала "Страна", президент Дуда прямо на кладбище предложил Украине идентификацию захоронений в Польше.

Ранее появилось видео как Порошенко в плотном кольце охраны посетил Польшу.