В Киеве 8 июля полиция преследовала подозрительного мужчину, вооруженного ножом. Впоследствии выяснилось, что мужчина находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Пеший патруль заметил подозрительного человека на проспекте Героев Сталинграда. Мужчина вел себя нервозно и резко изменил направление движения, увидев инспекторов.

Полицейские остановили неизвестного и во время проверки выяснили, что он находится в розыске.

В какой-то момент гражданин резко тронулся с места и начал убегать.

Инспекторам удалось догнать мужчину. Он вел себя агрессивно и достал из кармана нож. Сначала мужчина приставил его себе к горлу и угрожал порезать себя. Потом гражданин снова бросился бежать.

По словам полицейских, по дороге он пытался схватить женщину и взять ее в заложники, однако ему это не удалось, она закрылась в магазине рядом.

Наконец патрульные загнали мужчину в тупик. Однако тот начал бросаться на патрульных с ножом. Правоохранители сначала несколько раз выстрелили в воздух, однако это никак не подействовало на злоумышленника.

Когда же он в очередной раз набросился на инспекторов с ножом, то им пришлось применить табельное оружие.

Один из инспекторов ранил этого мужчину в ногу и раненного нарушителя удалось задержать.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве задержали мужчину, который с ножом напал на прохожего.

Также "Страна" писала, как в столице мужчина с ножом попытался ограбить кредитное заведение на Дорогожичах.

Ранее "Страна" также сообщала, что киевлянин бросился с ножом на пасынка после распития алкоголя с родственниками.