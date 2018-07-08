Польша согласна разрешить Украине провести работы по идентификации захоронений украинцев на своей территории, если Киев пойдет аналогичные шаги в отношении польских захоронений в стране. Об этом сообщает "Волынские новости".

"Как президент Польши прошу помочь опознать эти могилы. Чтобы здесь нам разрешили провести соответствующие работы, чтобы опознать тела погибших. Мы тоже готовы пойти навстречу и предоставить Украине разрешения на соответствующие работы на захоронениях украинцев в Польше", - сказал президент Польши Анджей Дуда, выступил с на польском кладбище в Олыке, где он принял участие в мероприятиях в честь погибших 75 лет назад во время Волынской трагедии.

Польский лидер подчеркнул, что его визит в Украину преследует мирные цели.

"Это страшная дата, когда погибали люди с обеих сторон. Я здесь не для того, чтобы напоминать, а чтобы молиться. Не может быть и речи о мести, речь идет только о боли. Мы должны строить дружественные отношения, ибо у нас много общего", - заявил он.

Президент Дуда призвал не забывать о тех событиях и не допустить их повторения. "Я хочу, чтобы в будущем мы помнили об этих страшных событиях и больше никогда не поднимали руку друг на друга", - подчеркнул он.

Дуда также уверил, что Польша поддерживает Украину в вопросе евроинтеграции и борьбе с Россией за свои оккупированные территории.

"Да здравствует свободная независимая Украина! Да здравствует свободная независимая Польша!" - завершил свое выступление польский лидер.

Фото: volynnews.com

Как сообщала "Страна", сегодня президент Польши Дуда посетил мессу в Луцке, он целовал каравай и делал селфи с украинцами.

В то же время президент Украины Петр Порошенко в плотном кольце охраны посетил Польшу.