В Таиланде спасатели вывели из затопленной пещеры четверых мальчиков, после чего спасательную операцию приостановили на 10-20 часов. Об этом сообщает ВВС.

Как сообщил глава операции по спасению губернатор тайского города Чайранг Наронгсак Осатанакорн, эвакуация детей проходит гораздо лучше, чем ожидалось.

Он добавил, что из пещеры сначала доставали тех детей, у которых состояние здоровья лучше.

Следующий этап спасательной операции начнется через 10-20 часов.

Вся операция по спасению 13 человек может длиться от двух до четырех дней из-за погодных условий.

Напомним, в Таиланде 23 июня в пещере исчезла футбольная команда. Сотрудники национального парка нашли у входа в пещеру мотоцикл, велосипеды и спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнему тренеру.

Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от воды пропавшие.

Власти Таиланда организовали операцию по спасению застрявших в пещере людей.

Как сообщала "Страна", эвакуацию детской футбольной команды, застрявшей в пещере Таиланда, начали 8 июля.