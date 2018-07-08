Во Львове в квартире, где сегодня взорвалась граната, работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и представители других служб. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о взрыве поступило в Лычаковский отдел полиции 8 июля около 16.32.

Очевидцы сообщили, что в одной из квартир жилого дома на улице Некрасова во Львове взорвался неизвестный предмет, в результате чего от полученных травм на месте происшествия погиб человек, еще один травмирован.

Предварительно установлено, что в квартире взорвалась граната. На месте погиб человек, телесные повреждения получила женщина, которая находилась в момент взрыва в помещении.

Пострадавшую, данные которой устанавливаются, доставили в больницу, ей оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в результате взрыва 45-летняя женщина получила осколочные ранения грудной клетки и ноги, а 57-летний мужчина погиб на месте.

Как сообщала "Страна", под Львовом задержали сержанта ВСУ за торговлю гранатами и патронами.