Президент США обвинил The New York Times в распространении фейковых новостей и назвал The Washington Post "пропагандистской машиной компании Amazon". Об этом он написал на своей странице в Twitter.



По мнению президента США Дональда Трампа, две ведущие газеты страны - The New York Times и The Washington Post - прекратят существование "через семь лет", поскольку распространяют, по его убеждению, вымышленные новости.

"Социальная сеть Twitter избавляется от фальшивых аккаунтов рекордными темпами. Будет ли это включать и аккаунты распространяющей ложные новости газеты The New York Times, а также выступающей в качестве пропагандистской машины компании Amazon газеты The Washington Post, которая постоянно ссылается на несуществующие, по моему мнению, анонимные источники. Они обе обанкротятся через семь лет!" - пишет Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", Twitter заблокировал десятки российских профилей, выдававших себя за журналистов США.

Как отмечают эксперты, кампания Twitter против интернет-ботов набирает обороты, несмотря на то, что это может привести к снижению числа пользователей соцсети.

Трамп уже не раз заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему и его администрации, публикуя недостоверную или вымышленную информацию. В марте прошлого года он назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC "врагами американского народа".

Также "Страна" писала, что The New York Times собрала все оскорбления, которые Трамп публиковал в своем Twitter.