В Украине в понедельник, 9 июля, ожидается жара, несмотря на небольшие осадки в виде грозовых дождей в некоторых регионах. Причиной жары станет антициклон Фальк, который давит из Атлантики.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Греемся, носим темные очки, в сумочку - термальную водичку, веер или просто платок. В Украине +25...+30. На Востоке и Юге до +33. На Западе +23... +27. Дожди, локальные, периодические завтра - на Западе, Севере, в Винницкой области. Юг, Восток, большинство центральных регионов, в дневные часы - Волынь, Ровенская - без осадков", - прогнозирует она.

Что касается Киева, то возможен дождь с грозой, а в Карпатах стоит ждать похолодания, правда к концу недели – 14-15 июля.

"В Киеве завтра +27...+28, без существенных осадков, днем вероятность локального дождя с грозой. На неделе эта вероятность останется, но, учитывая летние процессы, солнца хватит всем. Кто в горах, в Карпатах - 14-15 июля там похолодает", - уточнила Диденко.

Фото: Наталка Діденко/Facebook

Как сообщала "Страна", сразу несколько областей Украины попали под "чрезвычайную пожарную опасность".

Также "Страна" писала, что в Украину возвращается летняя жара, но местами пройдут и грозовые дожди.