Американский баскетболист Тайлер Ханникат из команды подмосковных "Химок" погиб после перестрелки с полицией в районе Лос-Анджелеса Шерман-Окс. Об этом сообщает ABC7.

Бывший баскетболист Университетской лиги США и НБА был убит, после того как направил оружие на сотрудника полиции.

Официального подтверждения личности убитого пока нет.

Однако журналист Митч Лебе уточняет, что речь идет именно о Ханникате.

"Бывший игрок НБА, которым, как сообщается, был Тайлер Ханникат, был убит в перестрелке в Шерман-Окс, Калифорния, после того как забаррикадировался в доме", - написал он в Twitter.

Фото: Mitch Lebe/Twitter

По данным ABC7, вечером 6 июля в полицию поступил сигнал от матери спортсмена, которая сообщила, что ее сын ведет себя неадекватно. Полицейские прибыли к дому подозреваемого, и тот открыл по ним огонь. Те начали стрелять в ответ, а баскетболист забаррикадировался в доме на несколько часов.

Ночью спецназ вошел в дом и нашел тело молодого человека. Пока полиция не уточняет, что именно стало причиной смерти мужчины. Полиция не исключает, что он мог совершить самоубийство.

Тайлер Ханникат играл за Университет Калифорнии, а в 2011 - 2013 годах за клуб НБА "Сакраменто Кингз". Он играл за "Химки" с 2014 по 2016 год, а также в сезоне 2017/18.

Тайлер Ханникат в матче с "Жальгирисом" Фото: Чемпионат.com

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