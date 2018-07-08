Во Львове 57-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире по улице Некрасова. Об этом сообщает горячая линия города.

По данным горячей линии, инцидент произошел приблизительно в 16.41.

Также в результате взрыва 45-летняя женщина получила осколочные ранения грудной клетки и ноги.

Раненую госпитализировали в больницу скорой помощи.

Причины взрыва выясняются, на месте работают представители ГосЧС, полиции и других служб.

Как сообщала "Страна", под Сумами бывший военный взорвал гранату в жилом доме.

Также "Страна" писала, как во Львове в магазин секонд хенда бросили взрывпакет, пострадали люди. В результате взрыва образовался сильный едкий дым и химический запах.

Ранее в Одессе от взрыва гранаты погиб 16-летний подросток.