Одесская теннисистка Даяна Ястремская выиграла титул на турнире серии ITF в Риме с призовым фондом в $60 тысяч. В финальном матче спортсменка не оставила шансов россиянке Анастасии Потаповой. Об этом сообщает Sport Arena.

В двух сетах украинка отдала сопернице лишь один гейм, разгромив ее со счетом 6:1, 6:0.

Отметим, что два года назад Потапова обыграла Ястремскую в финале юношеского турнира на Уимблдоне.

Титул в Риме стал для Ястремской третьим в профессиональной карьере и первым в нынешнем году.

Также благодаря победе в Риме украинка повысится в рейтинге WTA и переместится ближе к первой сотне, обновив личный рекорд.

А уже в понедельник Даяна Ястремская стартует на турнире ITF в Будапеште с призовым фондом 100 тысяч долларов.

Фото: Теннисный Портал Украины

Ранее Ястремская пробилась в полуфинал престижного турнира в Питере.

Напомним также, что пятеро украинцев вышли в основную сетку первого в сезоне турнира Большого Шлема в Мельбурне.

Как сообщала "Страна", последняя украинская теннисистка покинула корты Ролана Гарроса из-за травмы.