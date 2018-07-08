Украинка Ястремская выиграла теннисный турнир в Риме, обыграв в финале россиянку
Одесская теннисистка Даяна Ястремская выиграла титул на турнире серии ITF в Риме с призовым фондом в $60 тысяч. В финальном матче спортсменка не оставила шансов россиянке Анастасии Потаповой. Об этом сообщает Sport Arena.
В двух сетах украинка отдала сопернице лишь один гейм, разгромив ее со счетом 6:1, 6:0.
Отметим, что два года назад Потапова обыграла Ястремскую в финале юношеского турнира на Уимблдоне.
Титул в Риме стал для Ястремской третьим в профессиональной карьере и первым в нынешнем году.
Также благодаря победе в Риме украинка повысится в рейтинге WTA и переместится ближе к первой сотне, обновив личный рекорд.
А уже в понедельник Даяна Ястремская стартует на турнире ITF в Будапеште с призовым фондом 100 тысяч долларов.
Фото: Теннисный Портал Украины
Ранее Ястремская пробилась в полуфинал престижного турнира в Питере.
Напомним также, что пятеро украинцев вышли в основную сетку первого в сезоне турнира Большого Шлема в Мельбурне.
Как сообщала "Страна", последняя украинская теннисистка покинула корты Ролана Гарроса из-за травмы.