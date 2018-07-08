На реках Черновицкой и Ивано-Франковской областей 8 и 9 июля ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 метров в связи с ожидающимися ливнями. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сообщается, что на реках бассейнов Прута и Серета ожидается изменение гидрологического режима по подъему уровней воды.

При очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонового стока.

В то же самое время на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области также ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,7 м над существующими уровнями.

Как сообщала "Страна", ливень затопил Сочи и Адлер, поставив под угрозу матч Россия - Хорватия.

Напомним также, что в начале месяца в Украине из-за дождей и шквального ветра были обесточены 136 населенных пунктов в пяти областях.