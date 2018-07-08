ФИФА не стала наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры, после матча с командой России на чемпионате мира.

Об этом сообщили в пресс-службе ФИФА.

"Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии", - цитирует ТАСС представителя ФИФА.

После матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, в интернете появилось видео из раздевалки команды Хорватии. На нем Вида, который забил второй мяч сборной Хорватии, кричит "Слава Украине!", а Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине.

Вида играл за киевское "Динамо" в 2013-2018 годах, Вукоевич представлял клуб с 2008 по 2015 год, а сейчас работает в киевском клубе скаутом.

Согласно уставу организации, не допускаются различные политические выступления футболистов, а потому в ФИФА обещали оценить всю имеющуюся информацию и проверить видеообращение футболистов на предмет нарушений регламента.

Ранее игроки сборной Швейцарии Гранит Джака, Джердан Шакири и Стефан Лихтштайнер были оштрафованы ФИФА после матча группового этапа против команды Сербии (2:1). Они праздновали голы, складывая из рук фигуру, напоминающую изображение орла на флаге Албании, выходцами из которой являются Джака и Шакири.