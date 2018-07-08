В Украине 8 и 9 июля объявлена чрезвычайная пожарная опасность в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Сообщается о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности. Это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.

При объявленной пожарной опасности важно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

  • не бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
  • не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке;
  • не оставлять костер без присмотра, особенно в ветреную погоду;
  • не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бензином обтирочные материалы;
  • не заправлять горючим топливный бак машины при работающем двигателе;
  • не оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы;
  • не выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
  • не разводить костры вблизи дачных построек;
  • при посещении леса лучше отказаться от курения.

Как сообщала "Страна", на знаменитом острове Хортица под Запорожьем выгорели 2 гектара сухостоя.

Также "Страна" писала, что в Чернобыльской зоне горел гектар сухой травы.

Ранее "Страна" публиковала фото и видео пожара в доме купца Вертипороха на киевском Подоле.

Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!