Не курить в лесу и следить за костром. Сразу несколько областей Украины попали под "чрезвычайную пожарную опасность"
В Украине 8 и 9 июля объявлена чрезвычайная пожарная опасность в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.
Сообщается о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности. Это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов.
При объявленной пожарной опасности важно соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:
- не бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
- не разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке;
- не оставлять костер без присмотра, особенно в ветреную погоду;
- не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные бензином обтирочные материалы;
- не заправлять горючим топливный бак машины при работающем двигателе;
- не оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла, которые, фокусируя солнечные лучи, способны сработать как зажигательные линзы;
- не выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревьями;
- не разводить костры вблизи дачных построек;
- при посещении леса лучше отказаться от курения.
Как сообщала "Страна", на знаменитом острове Хортица под Запорожьем выгорели 2 гектара сухостоя.
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Ранее "Страна" публиковала фото и видео пожара в доме купца Вертипороха на киевском Подоле.