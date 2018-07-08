Сегодня, 8 июля, президент Польши Анджей Дуда приехал в Луцк с официальным визитом. Отметим, что в это же время президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Польше, он передвигается по городу в окружении охранников в костюмах и солнцезащитных очках.

Так, в кафедральном соборе святых Петра и Павла состоялась месса в честь 75-й годовщины Волынской трагедии 1943-1944 годов.

Епископ Луцкой епархии римско-католической церкви Виталий Скомаровский обратился к собравшимся в кафедральном соборе и к президенту Польши. Он отметил, что сегодня поминают всех жертв человеческой ненависти во время Второй мировой войны независимо от их национальной принадлежности.

В рамках своего визита в Украину президент Республики Польша Анджей Дуда посетит поселок Олыка, где находится замок семьи Радзивиллов, в котором сейчас расположена областная психическая больница, и старое католическое кладбище.

Как отметил вице-консул генконсульства Польши в Луцке Марек Запур, визит президента Дуды в Луцке частный.

Фото: twitter.com/prezydentpl

Фото: twitter.com/prezydentpl

Фото: twitter.com/prezydentpl

Фото: twitter.com/prezydentpl

Фото: twitter.com/prezydentpl

Фото: twitter.com/prezydentpl

Как сообщала "Страна", президент Польши Дуда обвинил украинских националистов в геноциде поляков.

Также "Страна" писала, как президент Польши обратился в суд с вопросом о "бандеровцах".