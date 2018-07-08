В воскресенье, 8 июля, в 00:43 энергоблок №4 Ривненской АЭС отключили от энергосети для проведения капитального планово-предупредительного ремонта, длительностью в 65 календарных дней.

Об этом сообщает сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - отмечают в воскресенье утром в НАЭК.

В информации отмечается, что во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании, а именно: капитальный ремонт реактора; ремонт оборудования всех трех каналов системы безопасности блока; капитальный ремонт турбоагрегата; средний ремонт генератора с выводом ротора; капитальный и текущие ремонты главных циркуляционных насосов; капитальный и средние ремонты парогенераторов; капитальный ремонт компенсатора давления.

"К тому же будет проведен ряд сверхрегламентных работ по реконструкции и модернизации, направленных на повышение безопасности, в частности, замена трубчатого электронагревателя компенсатора давления, замена отработавших каналов нейтронных измерительных, модернизация силовых и управляющих гермопроходок через контаймент, а также обеспечение приборами системы послеаварийного мониторинга", - добавляют в "Энергоатоме".

Напомним, Ривненская АЭС расположена на северо-западе Ривненской области в г. Вараш. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1000 МВт с 2004 года.

НАЭК "Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Напомним, в СБУ заявили, что смогли предотвратить ядерную аварию на Южно-Украинской АЭС.

Как сообщала "Страна", в июне на Южно-Украинской АЭС отключили энергоблок №2. Причина отключения - ревизия подшипника №12 и балансировка турбоагрегата.