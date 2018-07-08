Старший сын Михаила Саакашвили Эдуард женился в Филадельфии (США). Об этом Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook.

"Слетали на уик-энд за океан, на свадьбу моего сына Эдуарда в Филадельфию", – написал Михаил Саакашвили.

По словам Саакашвили, его сын работает продюсером радиопрограмм и сотрудничает с BBC и National Public Radio, он женился на своей возлюбленной еще с колледжа Свартмор (Пенсильвания) Адине Мельвус-Петрус.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

О невестке легендарного политика известно, что "Адина работает в неправительственной организации и интенсивно изучает грузинский язык".

"Как быстро летит время. Как будто еще вчера мы сами стояли у алтаря в Америке (а было это в далеком уже 1993 году)", – вспоминает Саакашвили.

"На фото рядом с моим сыном Эдуардом, Адина Мельвус-Петрус, новый член нашей семьи. Здесь еще кроме нас с Сандрой, наш младший, Николоз, моя мама и отец Сандры", – подписал снимок Михаил Саакашвили.

Как сообщала "Страна", в сентябре 2017 года жена и сын Саакашвили прилетали в Киев.

Также "Страна" писала, как сын Саакашвили проходит стажировку на американском радио NPR.

Эдуард обучается в американском ВУЗе за 1,6 млн. в год и подрабатывает репортером и экскурсоводом.