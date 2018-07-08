На чемпионате мира, что финиширует на следующей неделе в России, осталось провести всего четыре поединка, в которых и определятся медалисты главного футбольного турнира четырехлетия.

В полуфинальных поединках в течение всего двух дней в двух городах России сыграют четыре победителя пар, которые определились по итогам матчей 1/4 финала. Полуфиналы будут сыграны 10 и 11 июля.

10 июля 2018 г., 21:00 (Санкт-Петербург) Франция - Бельгия

11 июля 2018 г., 21:00 (Москва) Англия - Хорватия

Матч за 3-е место пройдет 14 июля 2018 г., 17:00 (Санкт-Петербург) и в нем сыграют сборные, которые проиграли в полуфиналах.

Финал состоится 15 июля 2018 г., 18:00 (Москва)

Ранее "Страна" назвала все сборные, которые сыграют в плей-офф чемпионата мира по футболу в России.