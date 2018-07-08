Сегодня, президент Украины Петр Порошенко приехал в Польшу с рабочим визитом. Он передвигается по городу в окружении охранников в костюмах и солнцезащитных очках. Видео опубликовано на странице самого Порошенко в Facebook.

Плотное кольцо телохранителей не дает местным жителям подойти близко в Петру Порошенко. Среди них много людей в вышиванках и с украинскими флагами. Люди кричат "Дякуємо" и протягивают ему руки в знак приветствия.

На видео видно, что президент с трудом пробирается сквозь толпу. Он делает паузы, останавливаясь, чтобы сделать селфи с желающими.

Напомним, президент планирует принять участие в открытии Мемориала памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

Порошенко посетит село Сагрынь Люблинского воеводства. Также он посетит богослужение в память о погибших от рук "крестьянских батальонов" и Армии Крайовой в 1944 году и встретится с представителями украинской общины.

Помимо этого, президент планирует посетить Волынскую область, где примет участие в мероприятиях в память об украинцах - жертвах польско-украинского конфликта 1943-1944 годов.

Отметим, что в то же время польский президент Анджей Дуда планирует приехать в Украину, в Луцк, где примет участие в мессе в память о поляках, ставших жертвами Волынской трагедии.

"Украинский и польский народы объединяет опыт совместной борьбы за свою свободу против имперских и тоталитарных режимов.

И это память, которая нас объединяет и которая нашла выражение в мудрых словах: "Без свободной Украины нет и не будет свободной Польши!", - сообщил Порошенко в соцсети.

Как сообщала "Страна", президент Польши Дуда обвинил украинских националистов в геноциде поляков.

Также "Страна" писала, как президент Польши обратился в суд с вопросом о "бандеровцах".