Новая неделя в Украине начнется с теплой и преимущественно сухой погоды, однако в отдельных районах влажность кратковременно увеличится и пройдут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Карпатском регионе и на крайнем юге Украины, днем в западных, центральных, Харьковской и местами в северных областях кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в южной части до 20°; днем 22-27°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 28-33°.

В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь; температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 июля самая высокая температура днем была 36,3 в 1947 году, самая низкая ночью 8,8 в 1935 году.

На 10 июля синоптики прогнозируют в западных, Винницкой и Одесской областях местами кратковременный дождь, грозу, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в южной и восточной частях ночью 18-23°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°, в западных областях 21-25°.

В Киеве 10 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

8 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°; в Днепре возле Киева 21°.

Погода в Украине 9 июля Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Украину возвращается летняя жара, но местами пройдут и грозовые дожди.

Напомним также, что синоптик показала на карте, какая жара стоит в Европе и какая погода ждет Украину.