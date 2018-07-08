Во Львовской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Об этом в Facebook сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Шесть человек пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Яворовском районе.

По данным департамента, авария произошла вчера 7 июля, в 19:30 на автодороге "Яворов-Рава-Русская" в селе Старый Яр Яворовского района. В столкновении "FORD Escort" и "Volvo" получили травмы шесть человек, которых доставили в больницу.

В ОГА добавили, что одну из пострадавших 22-летнюю девушку доставили в травматологическое отделение Новояворовской районной больницы. Еще пять пострадавших после предоставления медпомощи отпустили домой.

На данный момент причины ДТП выясняются.

Фото: facebook.com

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