В Таиланде спасатели доставили на поверхность первых двух детей, которые застряли в пещере Кхао Луанг. Об этом сообщает ВВС.

Спасенные дети больше двух недель провели в пещере. Спасения ждут еще десять детей и их тренер.

"Достали двух детей, они находятся в полевой госпиталь возле пещеры", - рассказал начальник отдела здравоохранения части аварийно-спасательной группы Тосатхеп Бунтун.

Сейчас детям оказывают медицинскую помощь. Их доставят в местную больницу.

Фото: twitter.com/HelierCheung

Напомним, в Таиланде в пещере исчезла футбольная команда.

Отметим, что спасатели начали эвакуацию детской футбольной команды, застрявшей в пещере Таиланда.

Кроме того, Маск срочно строит подлодку для спасения школьников, застрявших в пещере Таиланда