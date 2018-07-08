Узники подземелья. В Таиланде из пещеры достали первых двух детей. Фото
В Таиланде спасатели доставили на поверхность первых двух детей, которые застряли в пещере Кхао Луанг. Об этом сообщает ВВС.
Спасенные дети больше двух недель провели в пещере. Спасения ждут еще десять детей и их тренер.
"Достали двух детей, они находятся в полевой госпиталь возле пещеры", - рассказал начальник отдела здравоохранения части аварийно-спасательной группы Тосатхеп Бунтун.
Сейчас детям оказывают медицинскую помощь. Их доставят в местную больницу.
Фото: twitter.com/HelierCheung
Напомним, в Таиланде в пещере исчезла футбольная команда.
Отметим, что спасатели начали эвакуацию детской футбольной команды, застрявшей в пещере Таиланда.
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