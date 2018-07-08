В воскресенье, 8 июля, в Одессу прибыл эсминец Военно-морских сил США USS Porter DDG78. Об этом сообщает "Думская".

Военный корабль будет принимать участие в учениях Sea Breeze-2018, которые начинаются 9 июля.

Ранее в одесский порт прибыл флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney.

"USS Mount Whitney рад вернутся в Черное море. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами в регионе для построения отношений, которые будут способствовать миру и экономической стабильности в регионе и в мире. Присутствие Mount Whitney обеспечит уверенность наших партнеров и союзников в нашей приверженности морской безопасности и общим интересам", - рассказал капитан корабля Роберт Агилар.

Американские военные корабли будут принимать участие в учениях вместе с ВМС Румынии, Турции. Также в морских маневрах будут учавствовать молдавские и грузинские морпехи, отряды специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады.

Фото: dumskaya.net

Ранее "Страна" сообщала, что на Закарпатье объявили траур из-за гибели военных во время учений на полигоне.

Также ВСУ провели танковые учения на берегу Азовского моря.