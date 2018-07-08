В воскресенье, 8 июля, вступил в силу закон "О национальной безопасности Украины". Новый закон предусматривает появление такой должности как гражданский министр обороны.

Закон определяет, что безопасность Украины - защищенность государственного суверенитета, территориальной целостности, демократического конституционного строя и других национальных интересов Украины от реальных и потенциальных угроз, а угрозы национальной безопасности Украины - явления, тенденции и факторы, которые делают невозможным или затрудняют или могут исключить или затруднить реализацию национальных интересов и сохранения национальных ценностей Украины.

Закон определяет перечень фундаментальных национальных интересов. К ним относятся:

- государственный суверенитет и территориальная целостность,

- демократический конституционный строй,

- недопущение вмешательства во внутренние дела Украины,

- устойчивое развитие национальной экономики, гражданского общества и государства для обеспечения роста уровня и качества жизни населения,

- интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, безопасное, правовое пространство,

- членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО),

- развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами.

Устанавливается, что сектор безопасности и обороны подлежит демократическому гражданскому контролю.

Система гражданского контроля состоит из:

- контроля, осуществляемого президентом Украины;

- контроля, осуществляемого Верховной Радой Украины;

- контроля, осуществляемого Советом национальной безопасности и обороны Украины;

- контроля, осуществляемого Кабинетом Министров Украины, органами исполнительной власти и органами местного самоуправления;

- судебного контроля;

- общественного контроля.



Ранее "Страна" сообщала, что в США похвалили Украину за принятие закона о национальной безопасности.



Отметим, что о новых законах украинцам будут официально сообщать не только в газетах, но и через сайты.