Похороны известного украинского диссидента и экс-нардепа Левка Лукьяненко состоятся на Байковом кладбище в столице Украины. Об этом в Facebook сообщил украинский писатель и друг покойного Владимир Яворивский.

"Наконец жена Льва Надежда приняла окончательное решение: в понедельник с Левком можно попрощаться в его доме, в селе Хотив. Отпевание во Владимирском с 12:30 по 13:30. Похороны на Байковом", - рассказал Яворивский.

Фото: facebook.com

Напомним, что 7 июля Левко Лукьяненко угодил в реанимацию. Скончался он в тот же день в киевской больнице.

Левко Лукьяненко не дожил до своего 90-летия чуть более месяца. Он должен был отмечать день рождения 24 августа.