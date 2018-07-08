В России в ДТП разбились украинцы, двое погибших и пятеро ранены
В России в результате дорожно-транспортного происшествия погибли украинцы. Об этом сообщает ТАСС.
ДТП произошло около города Орел.
"Погибшие мужчина и женщина, а также пятеро пострадавших являются гражданами Украины", - сказано в сообщении.
Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу. На данный момент их состояние оценивают медики.
В единой дежурно-диспетчерской службе такжеподтвердилидобавили, что в аварии на улице Итальянская, которая произошла утром 8 июля, пострадали пять человек, двое погибших.
Сейчас на месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции РФ.
Ранее "Страна" сообщала, что появились фото и видео с места ДТП под Днепром, где пострадали как минимум пять человек.
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