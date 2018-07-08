В России в результате дорожно-транспортного происшествия погибли украинцы. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло около города Орел.

"Погибшие мужчина и женщина, а также пятеро пострадавших являются гражданами Украины", - сказано в сообщении.

Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу. На данный момент их состояние оценивают медики.



В единой дежурно-диспетчерской службе такжеподтвердилидобавили, что в аварии на улице Итальянская, которая произошла утром 8 июля, пострадали пять человек, двое погибших.

Сейчас на месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото и видео с места ДТП под Днепром, где пострадали как минимум пять человек.

Также в Раде хотят сажать виновников "пьяных" ДТП на 10 лет.