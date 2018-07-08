Футболиста сборной Хорватии Домагои Вида могут дисквалифицировать за его видеообращение после победы над Россией на чемпионате мира-2018, в котором он произнес - "Слава Украине".

Об этом сообщает издание The Sun.

"ФИФА обрабатывает различные отчеты о матче, в частности потенциальные доказательства по этому вопросу. Поймите, пока мы не оценим всю имеющуюся информацию, мы не сможем давать комментарии", - сообщили в ФИФА.

Добавим, что согласно уставу организации, не допускаются различные политические выступления футболистов.

Отстранение хорватского футболиста может быть только на руку сборной Англии, которая теперь сыграет с Хорватией в полуфинале ЧМ-2018.

Сам Домагой Вида уже пояснил что он не видит в обращении ничего плохого и что это была шутка.

"Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Я провел там довольно много времени в Динамо и у меня там остались друзья. Футбол - вне политики. Я не имел в виду ничего плохого", - рассказал Вида.

Напомним, защитник сборной Хорватии и экс-игрок киевского Динамо Домагой Вида вместе с Огненом Вукоевичем записал видео, в котором футболисты посвятили свою победу Украине и киевскому клубу.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Хорватии пришла в раздевалку команды - сплясала и спела победные речевки.