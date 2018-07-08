Американский бизнесмен Илон Маск поможет спасению школьников в Таиланде, которые застряли в пещере. Об этом он сообщил в Facebook.

Подводное судно соберут из частей ракеты Falcon 9. Макс уточнил, что в субмарине не будет много свободного места - только необходимое для того, чтобы туда мог поместиться небольшой взрослый человек или ребенок.

Маск заявляет, что они смогут построить лодку в течение восьми часов и после 17-часового перелета подлодка окажется в Таиланде.

Инженеры компании прорабатывали несколько вариантов спасения школьников, одним из них была надувная труба со встроенными воздушными замками.

Фото: twitter.com/elonmusk

Напомним, что в Таиланде в пещере исчезла футбольная команда.

Отметим, что спасатели начали эвакуацию детской футбольной команды, застрявшей в пещере Таиланда.