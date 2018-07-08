Украинские власти должны осуждать ультраправые политические движения в стране. Об этом в интервью телеканалу OstWest рассказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Что касается ультраправых груп и ультраправой идеологии - это присутствует в Украине, и очень важно, чтоб лидеры политического мейнстрима отказались от этого", - подчеркнул спецпредставитель.

Волкер отметил, что Украине сейчас важно иметь сильное национальное самосознание, патриотизм и активное общество.

"Но экстремальные взгляды, фашизм, расизм не должны иметь место. Мне кажется, важно этим проявлениям сопротивляться. К счастью, это всего лишь небольшое меньшинство, не оказывающее влияние на государственную политику и не влияющее на то, в каком направлении развивается Украина. Так что это не предмет моей озабоченности. Но важно, чтоб сами лидеры Украины это тоже осуждали", - подчеркнул Волкер.

Ранее "Страна" сообщала, что перед саммитом Трампа и Путина, Волкер вновь заявил, что США не признают аннексию Крыма.

Также Волкер планирует продолжать переговоры с Сурковым по ситуации на Донбассе.