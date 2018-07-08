Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич, автор победного пенальти в четвертьфинальном поединке на ЧМ-2018 против сборной России поделился своими мыслями и эмоциями после решающего матча.

Ою этом передает Mundo Deportivo.

"Это невероятно, мы в полуфинале! Но мы не можем на этом остановиться, нужно дойти до финала. Испытываю невероятные эмоции, представляю, как празднуют сейчас в Хорватии.

В целом мы были лучше России и заслужили пройти дальше, хотя это было сложно сделать. Россия играла с нами намного лучше, чем с Испанией, они бились до самого конца.

Мы не можем упустить историческую возможность пробиться в финал. При этом мы уважаем англичан, которые придумали футбол, они очень хорошо выступают на ЧМ-2018", - заявил Иван Ракитич.

Матч 1/2 финала ЧМ-2018 между хорватами и англичанами состоится 11 июля.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Хорватии пришла в раздевалку команды - сплясала и спела победные речевки.