В Польше в аэропорту Варшавы произошла утечка токсичных веществ. Об этом сообщает местное издание RMF.

ЧП произошло в главном грузовом терминале варшавского аэропорта. Сообщается, что пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту.

По словам капитана варшавской пожарной команды Войцеха Капчиньски, группа специалистов проводит анализ вещества, чтобы понять "что это такое, с чем мы имеем дело и какие возможные угрозы".

Предварительно установлено, что утечка произошла из одной из бочек, в которой, вероятно, перевозили цианистый бензил. Это вещество может сильно воздействовать на кожу, глаза и дыхательные пути.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за непогоды в аэропорту Вены задерживаются рейсы Austrian Airlines, в том числе и на Киев.

Также Bravo Airways отменила еще один авиарейс.