В США рухнул медицинский вертолет с критическим пациентом на борту. Фото
В воскресенье, 8 июля, в США рухнул медицинский вертолет. Об этом сообщает местное издание Chicago Tribune.
Происшествие произошло в городе Чикаго. Во время ЧП вертолет транспортировал пациента в критическом состоянии.
В результате падения в городские больницы были доставлены, по меньшей мере, четыре человека, включая самого пациента.
Отмечается, что вертолет совершил аварийную посадку на траву рядом с трассой. На данный момент причины аварии выясняются.
"Я думаю, что пилот отлично справился с посадкой вертолета, который находился в аварийной ситуации", - отметила заместитель начальника районного управления пожарной службы Линда Тернер.
Фото: chicagotribune.com
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