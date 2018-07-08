В воскресенье, 8 июля, в США рухнул медицинский вертолет. Об этом сообщает местное издание Chicago Tribune.

Происшествие произошло в городе Чикаго. Во время ЧП вертолет транспортировал пациента в критическом состоянии.

В результате падения в городские больницы были доставлены, по меньшей мере, четыре человека, включая самого пациента.

Отмечается, что вертолет совершил аварийную посадку на траву рядом с трассой. На данный момент причины аварии выясняются.

"Я думаю, что пилот отлично справился с посадкой вертолета, который находился в аварийной ситуации", - отметила заместитель начальника районного управления пожарной службы Линда Тернер.

Фото: chicagotribune.com

Ранее "Страна" сообщала, что известный гангстер сбежал из французской тюрьмы на вертолете.

Также в США вертолет сбросил боеприпасы на школу.